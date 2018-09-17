Рублёв: из-за личных проблем никак не получается обрести былую уверенность

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как для него складывается нынешний сезон. По словам 20-летнего спортсмена, у него накопилось много личных проблем.

«Ощущения довольно сложные, поскольку пришлось через многое пройти за этот год. И в целом сезон ещё не закончился, так что жду что-нибудь хорошее. Начало сезона выдалось весьма успешным — пока что лучшее из тех, что были у меня. Позже начались проблемы с травмой и „проблемы в голове“. Сейчас я более-менее восстановился и вернулся, но играю ещё тяжело. Не получается пока обрести те уверенность и комфорт, которые были в начале сезона.



Накопилось много личных проблем. Начинается накручивание, которое очень давит, и играть с этим всем становится тяжелее и тяжелее», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира St. Petersburg Open.