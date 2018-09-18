Циципас: отец бросил работу ради моей карьеры, когда мне было 12 лет

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о роли своих родителей в его спортивной карьере.



«Мой отец – грек, а моя мать – русская. Отец работает над техническими аспектами игры, тогда как мама сфокусирована на дисциплине. Тем не менее её нельзя назвать строгой – я видел по-настоящему строгих родителей. Мама очень требовательна ко мне в хорошем смысле этого слова. Она всегда хочет, чтобы я сделал на корте всё возможное. «Делай свою работу и будь доволен тем, что ты на корте. Что ты занимаешься тем, что ты любишь», – говорит она.



Я часто плакал, когда проигрывал матчи. Иногда реагировал ещё хуже. Бывало, я просто убегал и прятался от родителей, чтобы они не могли меня найти. Мне было так стыдно, что я не мог смотреть на них.



Я прятался среди машин на парковке, пока родители искали меня. Они громко кричали моё имя, но мне было стыдно показаться. Я просто ненавидел проигрывать – это было похоже на конец света.



Когда я был ребёнком, теннис был для меня всем. Отец путешествовал со мной, ведь его, как и маму, не назовёшь обычным родителем. Когда мне было 12 лет, он уволился с работы, чтобы помочь мне в достижении успехов. Это захватывает», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



В данный момент 20-летний Циципас – 15 ракетка мира. На «Мастерсе» в Торонто он стал самым молодым теннисистом, обыгравшим 4 игроков топ-10 по ходу одного турнира.

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