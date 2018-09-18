Вавринка: главное для меня сейчас – закончить сезон без травм

Экс третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка поделился планами на ближайшее будущее.



«Думаю, что в целом я играю очень хорошо. Я терпеливо продолжаю работать на тренировках, потому что знаю – нужно попытаться выдать хорошую концовку года, приобрести уверенность.



В 2018 у меня ещё есть несколько турниров, и главное для меня сейчас – закончить сезон без травм и провести грамотную подготовку в следующему году. Изо дня в день делать правильные вещи и принимать грамотные решения – вот моя главная цель прямо сейчас. Я никогда не ставил себе задачей победы на конкретных турнирах и в конкретных матчах», – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.



В первом раунде St. Petersburg Open Стэну предстоит встреча с четвёртым номером посева россиянином Кареном Хачановым.

Вавринка: Хачанов в последнее время здорово прогрессирует