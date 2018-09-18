Раонич: Южный невероятен как личность

Экс третья ракетка мира из Канады Милош Раонич рассказал о своём отношении к россиянину Михаилу Южному.



«Южный в первую очередь невероятен как личность. Он и его тренер Борис были невероятно добры ко мне, когда я только начинал свою карьеру. Как теннисист Михаил тоже хорош – на корте он словно повсюду, создаёт себе шансы, здорово играет. Играть против него приятно», – цитирует Раонича официальный сайт ATP.



Турнир в Санкт-Петербурге станет для Михаила Южного последним в его карьере. В первом раунде соревнований экс восьмая ракетка мира сыграет с боснийским теннисистом Мирзой Башичем.



Ранее Южный сам высказался относительно завершения своих профессиональных выступлений после 19-летней карьеры.