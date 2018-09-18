Конта: матч с Дабровски был непростым. Счёт не передаёт характера борьбы

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Токио (Япония) над представительницей Канады Габриэлой Дабровски со счётом 6:2, 6:0.

«Это был непростой матч. Счёт не передаёт характера борьбы на корте. Временами Дабровски демонстрировала отличный теннис, и мне приходилось прибавлять. Мне нужно было сохранять концентрацию в каждом розыгрыше и принимать тот факт, что соперница сама играет здорово. Думаю, матч получился достаточно увлекательным. С нетерпением жду следующей встречи», — приводит слова Конты официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Конта поспорит с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, 5) — Донна Векич (Хорватия).