Александрова победила Ларссон и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Екатерина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей поединка Елена Остапенко (Латвия, 1) — Лара Аррубаррена (Испания).

Сеул. Женщины. Первый круг

Мэнди Минелла (Люксембург) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 4) — 6:3, 3:2, отказ Рыбариковой.

Присцилла Хон (Австралия, Q) — Джан Су Джон (Южная Корея, WC) — 3:6, 6:2, 6:2.