Александрова победила Ларссон и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Екатерина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей поединка Елена Остапенко (Латвия, 1) — Лара Аррубаррена (Испания).
Сеул. Женщины. Первый круг
Мэнди Минелла (Люксембург) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 4) — 6:3, 3:2, отказ Рыбариковой.
Присцилла Хон (Австралия, Q) — Джан Су Джон (Южная Корея, WC) — 3:6, 6:2, 6:2.
18 сентября 2018 года, вторник. 10:35 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Юханна Ларссон
68
1:6
2:6
Екатерина Александрова
18 сентября 2018 года, вторник. 10:10 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
35
3:6
Rt
2:3
Мэнди Минелла
18 сентября 2018 года, вторник. 09:20 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Присцилла Хон
3:6
6:2
6:2
Джан Су Джон
Остапенко: в финале US Open, пожалуй, не правы были и Серена, и арбитр на вышке