Винус Уильямс снялась с турнира в Ухане

Американская теннисистка Винус Уильямс, в августе получившая «уайлд-кард» на турнир в Ухане, который пройдёт с 23 по 29 сентября 2018 года, приняла решение сняться с соревнований.

«Не очень хорошая новость от Винус Уильямс. К сожалению, она не сможет сыграть в Ухане. Она чувствует, что недостаточно хорошо готова физически, чтобы сыграть на высоком уровнем. Нам будет тебя не хватать, Винус», — говорится в «твиттере» турнира.

Организаторы также сообщили, что «уайлд-кард» на турнир получили австралийка Саманта Стосур, американка Бернарда Пера и представительница Китая Чжэн Сайсай.

Действующей победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.