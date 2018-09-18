Циципас: Греция – это и есть я. Каждый должен гордиться местом, откуда он родом

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к Греции, в которой он родился и вырос. Его отец – грек, мать, Юлия Сальникова, – уроженка СССР.



«Греция – это и есть я. Во мне течет эта кровь. Я не понимаю, как некоторые парни не испытывают патриотических чувств. Вы шутите? Каждый должен гордиться тем местом, откуда он родом.



Грецию очень легко полюбить. Греческий язык является одним из самых удивительных и богатых, а здешняя природа – невероятна. Где бы вы ни были, везде встретите дружелюбных граждан. Я влюблён в Грецию», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



В данный момент 20-летний Циципас – 15 ракетка мира. На «Мастерсе» в Торонто он стал самым молодым теннисистом, обыгравшим 4 игроков топ-10 по ходу одного турнира.

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