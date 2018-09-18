Хачанов: Южный оказал огромное влияние на мою карьеру

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры россиянином Михаилом Южным.
«Когда Южный был в своей лучшей форме, он играл очень хорошо, обыгрывал лучших теннисистов мира и был в топ-10 мирового рейтинга. Михаил – отличный пример русского теннисиста. Он дважды выигрывал Кубок Дэвиса.
Когда он был моложе, его скорость была выше, а удары мощнее, однако по сей день его очень тяжело обыграть. Он и его тренер Борис Собкин всегда помогали мне, давали отличные советы. Южный оказал огромное влияние на мою карьеру», – цитирует Хачанова официальный сайт ATP.
Продолжающийся St. Petersbourg Open станет последним в карьере 36-летнего Южного. Экс восьмая ракетка мира стартует на турнире матчем с боснийцем Мирзой Башичем.