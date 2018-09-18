Хачанов: Южный оказал огромное влияние на мою карьеру

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры россиянином Михаилом Южным.



«Когда Южный был в своей лучшей форме, он играл очень хорошо, обыгрывал лучших теннисистов мира и был в топ-10 мирового рейтинга. Михаил – отличный пример русского теннисиста. Он дважды выигрывал Кубок Дэвиса.

Когда он был моложе, его скорость была выше, а удары мощнее, однако по сей день его очень тяжело обыграть. Он и его тренер Борис Собкин всегда помогали мне, давали отличные советы. Южный оказал огромное влияние на мою карьеру», – цитирует Хачанова официальный сайт ATP.



Продолжающийся St. Petersbourg Open станет последним в карьере 36-летнего Южного. Экс восьмая ракетка мира стартует на турнире матчем с боснийцем Мирзой Башичем.

«Я хочу, чтобы ты был генералом». Борис Собкин о Михаиле Южном Душа, болтающаяся кисть, стабильность и системность, «уайлд-кард», взаимность, теннисное самоубийство и многое другое в откровениях тренера.

Южный – о завершении карьеры: не хочу, чтобы дети жили моей жизнью