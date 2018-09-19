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Гаспарян проиграла Саккари во втором круге турнира в Сеуле

Гаспарян проиграла Саккари во втором круге турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она в двух партиях уступила представительнице Греции Марии Саккари, посеянной по третьим номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Маргарита совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Саккари поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния, 7) — Агнешка Радваньска (Польша).

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Соревнования завершатся 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 06:10 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
2:6
2:6
 
Мария Саккари
Мария Саккари
32
Греция
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