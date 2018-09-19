Дель Потро не сыграет на Кубке Лэйвера – его заменит Тиафо

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро пропустит грядущий Laver Cup из-за повреждения – в команде Мира его заменит 40-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо.



«Одним из самых ярких моментов прошлого сезона для меня стал именно Кубок Лэйвера. Очень рад вновь присоединиться к команде», – цитирует американца официальный сайт соревнований.



Помимо Тиафо за команду Мира на грядущих соревнованиях сыграют Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Иснер (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США) и Ник Кирьос (Австралия).



Команду Европы представят Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Новак Джокович (Сербия), Давид Гоффер (Бельгия) и Кайл Эдмунд (Великобритания).



Кубок Лэйвера—2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго. В 2017 году прошёл дебютный розыгрыш турнира и его первым чемпионом стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.

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