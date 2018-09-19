Павлюченкова не реализовала 3 матчбола и проиграла Гарсии на турнире в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), в трёх партиях проиграв представительнице Франции Каролин Гарсии, посеянной под вторым номером, со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.



27-летняя уроженка Самары, занимающая 28-ю строчку в рейтинге WTA, 9 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка. В третьем сете Павлюченкова упустила три матчбола и не смогла реализовать подачу на матч.



За выход в полуфинал Гарсия поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Йоханна Конта (Великобритания).



Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.



Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.

Павлюченкова победила Саснович и сыграет с Гарсией на турнире в Токио