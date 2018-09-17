Павлюченкова победила Саснович и сыграет с Гарсией на турнире в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Токио (Япония). На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

27-летняя уроженка Самары, занимающая 28-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.