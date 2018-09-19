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Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Израиля Дениз Хазанюк, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Вера 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу Лапко поспорит с победительницей поединка Андреа Петкович Германия) — Ван Яфань (Китай).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

19 сентября 2018 года, среда. 10:55 МСК
Гуанчжоу. 2-й круг
Матч окончен
Вера Лапко
Вера Лапко
66
Беларусь
6:2
7:5
 
Дениз Хазанюк
Дениз Хазанюк
Израиль
Лапко разгромила Кинг на старте турнира в Гуанчжоу
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