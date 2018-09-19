Осака: мне пришлось нелегко, так как Цибулкова — прекрасная теннисистка

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая чемпионкой US Open 2018 года, поделилась впечатлениями от победы над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Токио (Япония) со счётом 6:2, 6:1.

«Мне пришлось нелегко, так как Доминика — прекрасная теннисистка. Я так благодарна за возможность выступать перед этими прекрасными болельщиками», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA-тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Осака поспорит с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония) — Барбора Стрыцова (Чехия, 8).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей победительницей соревнований в Токио является представительница Дании Каролина Возняцки.