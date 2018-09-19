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Кукушкин прошёл во второй круг St. Petersburg Open, где сыграет с Медведевым

Кукушкин прошёл во второй круг St. Petersburg Open, где сыграет с Медведевым
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй раунд соревнований в Санкт-Петербурге из-за повреждения узбекского теннисиста Дениса Истомина. При счёте 7:5, 2:4 Денис отказался от продолжения борьбы.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. На счету победителя 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Его соперник отметился 8 эйсами и 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 4 имевшихся.

Следующим соперником 30-летнего Кукушкина станет восьмая ракетка соревнований из России Даниил Медведев.

Действующим победителем St. Petersburg Open является теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (6). Турнир продлится до 23 сентября.

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19 сентября 2018 года, среда. 13:00 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
87
Казахстан
7:5
2:4
Rt
 
Денис Истомин
Денис Истомин
61
Узбекистан
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