Кукушкин прошёл во второй круг St. Petersburg Open, где сыграет с Медведевым

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй раунд соревнований в Санкт-Петербурге из-за повреждения узбекского теннисиста Дениса Истомина. При счёте 7:5, 2:4 Денис отказался от продолжения борьбы.



Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. На счету победителя 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Его соперник отметился 8 эйсами и 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 4 имевшихся.



Следующим соперником 30-летнего Кукушкина станет восьмая ракетка соревнований из России Даниил Медведев.



Действующим победителем St. Petersburg Open является теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (6). Турнир продлится до 23 сентября.