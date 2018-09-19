Краинович за 56 минут разгромил Муте на старте турнира в Метце

Сербский теннисист Филипп Краинович (7) вышел во второй раунд соревнований в Метце, одержав разгромную победу над представителем Франции Корентеном Муте – 6:1, 6:1.



Продолжительность встречи составила 56 минут. На счету победителя 2 подачи навылет и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Двойных ошибок Краинович не допустил. Его соперник отметился 2 эйсами и 4 двойными ошибками. Взять подачу соперника Корентен шансов не имел.



Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет победитель пары Жиль Симон (Франция) – Иржи Веселы (Чехия).



Действующим победителем соревнований категории ATP 250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.