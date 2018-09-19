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Краинович за 56 минут разгромил Муте на старте турнира в Метце

Краинович за 56 минут разгромил Муте на старте турнира в Метце
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филипп Краинович (7) вышел во второй раунд соревнований в Метце, одержав разгромную победу над представителем Франции Корентеном Муте – 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 56 минут. На счету победителя 2 подачи навылет и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Двойных ошибок Краинович не допустил. Его соперник отметился 2 эйсами и 4 двойными ошибками. Взять подачу соперника Корентен шансов не имел.

Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет победитель пары Жиль Симон (Франция) – Иржи Веселы (Чехия).

Действующим победителем соревнований категории ATP 250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.

19 сентября 2018 года, среда. 14:30 МСК
Метц. 1-й круг
Матч окончен
Филип Краинович
Филип Краинович
33
Сербия
6:1
6:1
 
Корентен Муте
Корентен Муте
105
Франция
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