Джокович может стать первой ракеткой мира по итогам турниров в Пекине и Шанхае

Отказ первой ракетки мира Рафаэля Надаля от участия в турнирах в Пекине и Шанхае предоставил шанс сербу Новаку Джоковичу возглавить рейтинг ATP уже в середине октября.



В настоящее время отставание Джоковича от Надаля составляет 2315 рейтинговых очков. Учитывая то, что Надаль не сможет защитить чемпионский титул в Пекине (500 очков) и финал «Мастерса» в Шанхае (600 очков), разрыв между теннисистами сократится до 1215 очков.



Соответственно для возвращения на первую строчку мирового рейтинга ATP сербскому теннисисту, пропускавшему концовку прошлого сезона, необходимо выиграть соревнования в Шанхае (1000 очков) и дойти минимум до финала в Пекине (300 очков).

Стоит отметить, что Новак не заявлен на соревнования в столице Китая, поэтому для осуществления данного плана ему потребуется «уайлд-кард» от организаторов.

Соревнования в Пекине стартуют 29 сентября. Турнир категории АТР 1000 в Шанхае пройдёт в период с 6 по 14 октября.