Шаповалов вышел во второй круг St. Petersburg Open, где сыграет с Берреттини

Канадский теннисист Денис Шаповалов (7) вышел во второй раунд соревнований в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса со счётом 7:6 (7:3), 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. На счету Шаповалова 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 имевшихся. Менендес-Масейрас отметился 1 эйсом и 1 двойной ошибкой. Взять подачу соперника испанец шансов не имел.



Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет итальянский теннисист Маттео Берреттини.

Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.