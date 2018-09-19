Маннарино уступил Фучовичу на старте турнира в Метце

Французский теннисист Адриан Маннарино, занимающий 32-ю позицию в рейтинге ATP, не смог выйти во второй круг турнира в Метце (Франция). Маннарино уступил Мартону Фучовичу из Венгрии со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. 30-летний Маннарино выполнил 1 эйс, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, сделал 3 брейка и 2 раза допустил двойные ошибки. Маннарино и Фучович впервые в своей карьере встретились друг с другом.

Во втором круге турнира в Метце соперником Фучовича будет Раду Албот, представляющий Молдавию. Албот в первом круге обыграл француза Пьер-Юг Эрбера (6:3, 6:4). Призовой фонд турнира в Метце превышает € 500 тыс.