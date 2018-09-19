Соуза о посещении Эрмитажа: было интересно познакомиться с историей России

Португалец Жоау Соуза прокомментировал посещение Эрмитажа в Санкт-Петербурге в компании с россиянами Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым.



«Было интересно поближе познакомиться с историей России, — подвёл итог экскурсии португалец Жоао Соуза. – Вообще, я увлекаюсь историей, поэтому с большой пользой для себя провёл время вне корта. Тем более в приятной компании», – цитирует Соузу пресс-служба турнира.



Соуза покинул розыгрыш St. Petersburg Open по итогам первого круга, уступив Даниилу Медведеву – 4:6, 1:6.



Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.