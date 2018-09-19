Шаповалов: чувствую себя русским, моя кровь из Питера

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом круге соперником Шаповалова был испанец Адриан Менендес-Масейраса, матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

«Было ли ощущение, что играю дома? Да, конечно. Чувствую себя русским, родители моих родителей из Питера, так что моя кровь отсюда. Я чувствовал себя почти как дома и как за меня все болели сегодня. Так что огромное спасибо публике.

Думаю, что сегодня я играл очень хорошо. Был трудный матч против испанца, но я сдержал себя, особенно в первом сете, когда была борьба. И потом второй сет я начал очень хорошо и так всё продолжилось", — передаёт слова Шаповалова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет итальянский теннисист Маттео Берреттини.