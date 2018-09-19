Хачанов: даже не было мыслей об отказе от участия в матчах Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов после проигрыша швейцарцу Стэну Вавринке в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге (6:7 (10:12), 6:7 (1:6) признался, что не планировал жертвовать Кубком Дэвиса ради подготовки к соревнованиям в Северной столице России.

«Были ли мысли отказаться от участия в матче Кубка Дэвиса, чтобы успешно выступить в Санкт-Петербурге? Нет, таких мыслей не было. По плану, было сыграть на команду. И я очень хотел приехать в Санкт-Петербург. Матч Кубка Дэвиса сыграл какую-то роль. Я отдал много сил и энергии, психологически тоже сказалось.

Что касается реформы Кубка Дэвиса, есть свои плюсы и минусы, надо посмотреть, как получится.

Посмотрим, в какой стране будем играть, если выйдем в финальную часть. Плохо, что не можешь сыграть дома, теряется домашняя атмосфера. С другой стороны, очень забитый календарь, так появляется возможность отдохнуть и подготовиться», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Перед началом турнира в Санкт-Петербурге Хачанов помог российской сборной обыграть Беларусь в матче плей-аута 1-й группы Кубка Дэвиса.