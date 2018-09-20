Миллман: Надаль – машина, хотелось бы сыграть с ним при родных трибунах

Австралиец Джон Миллман рассказал о своих целях на ближайшее время и оценил игру первой ракетки мира Рафаэля Надаля.



«Для меня очень важно сыграть на серии домашних турниров и на соревнованиях в Брисбене в частности. Существует определённая традиция – во втором раунде этого турнира я играю со звездой мирового тенниса. Было бы здорово на этот раз встретиться с Надалем. Желательно на более поздней стадии.



Матч с Рафой похож на боксёрский поединок. Каждый его удар невообразимой мощи – он настоящая машина.



Моя следующая цель? Мне нужно защитить некоторые очки до конца сезона, но если говорить о чём-то более глобальном, то это посев на турнире «Большого шлема», – цитирует Миллмана Tennis World USA.

Миллман: я несколько раз был близок к завершению карьеры