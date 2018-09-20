Векич: по ходу второго сета я стала подавать лучше

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Токио (Япония). В матче второго круга она в двух партиях обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 7:5.

«По ходу второго сета я начала подавать лучше. Мне стало легче брать геймы на своей подаче. Я смогла найти свой ритм ближе к концу встречи. Надеюсь, продолжить в том же духе завтра. Я впервые в Токио, и мне здесь очень нравится», — приводит слова Векич официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований 22-летняя уроженка Осиека, занимающая 45-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.