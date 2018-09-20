82-я ракетка мира Пера пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Американская теннисистка Бернарда Пера, занимающая 82-ю строчку в рейтинге WTA, пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу (Китай). В четвертьфинале Пера нанесла поражение Александре Крунич из Сербии со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Отметим, что Крунич в прошлом году дошла до финала этого турнира.

Матч продолжался 2 часа и 29 минут. За это время Пера выполнила 1 эйс, сделала 6 брейков и допустила 4 двойные ошибки. Её соперница, 50-я ракетка мира, также сделала 1 подачу навылет, реализовала 8 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок. Пера и Крунич впервые встречались друг с другом.

В полуфинале соперницей Пера станет победитель матча Катерина Козлова (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан). Призовой фонд турнира в Гуанчжоу составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей является китаянка Чжай Шуай.