Донской: понравилось играть с Хачановым, здорово, когда он так подаёт

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал победу в матче первого круга в парном разряде на турнире в Санкт-Петербурге. Донской со своим соотечественником Кареном Хачановым нанёс поражение четвёртым сеяным Роберту Линдстедту и Радживе Раме со счётом 6:3, 1:6, 10:6.

«Доволен результатом, классный матч. Второй сет мы сыграли не очень хорошо, но на самом деле соперники ощутимо поменяли игру, стали действовать гораздо плотнее. Хорошая игра получилась. Мне понравилось играть с Кареном, мы первый раз с ним играли. Здорово, когда он так классно подаёт и ты можешь просто стоять и закрывать с лёта какие-то маленькие коридорчики. Мы больше наслаждались игрой, это всегда приятно – играть с Кареном как с другом.

Понравился ли корт? Хороший корт. Единственное, что мы шли до него пешком по улице. Кто-то сказал: «Ничего себе, я такого никогда не видел». А я в этом никакой проблемы не заметил. Всё нормально», — передаёт слова Донского корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.