Баутиста-Агут: Южный – прекрасный игрок, который отдаёт все силы на корте

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над россиянином Михаилом Южным во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (7:6 (8:6), 3:6, 6:3) и пожелал ему успехов в будущем. Этот матч стал последним в карьере 36-летнего Южного.

«Михаил – прекрасный игрок. Я помню, как мы с ним тренировались на турнире ATP-500 в Валенсии. Он всегда всё отдаёт на корте, вы сами всё видели. Он отдал все силы в борьбе в сегодняшнем матче, мне было приятно с ним играть.

Конечно, я с удовольствием пожелаю ему успехов во всех его будущих начинаниях, и я с таким же удовольствием буду видеться с его тренером Борисом Собкиным, с которым у меня отличныё отношения. Желаю обоим всего самого наилучшего», — передаёт слова Баутисты-Агута корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Баутисты-Агута в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге станет итальянец Марко Чеккинато, который ранее нанёс поражение словаку Лукашу Лацко.