Собкин: Южный ушёл из тенниса красиво

Борис Собкин, тренер российского теннисиста Михаила Южного, завершившего карьеру после поражения от испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Санкт-Петербурге, прокомментировал решение своего подопечного.

«Я считаю, что Миша ушёл из тенниса красиво. Сегодняшний матч — особенно первый и второй сеты, да и третий тоже, — для молодых, если они хотят хорошо играть в теннис, интересно играть, это как учебник. Он сегодня продемонстрировал практически всё, что умеет.

Эти два матча в Питере на самом деле были двумя лучшими его матчами в году, мы сейчас сошлись с ним во мнении в раздевалке. И эти матчи были у него, как в лучшие годы. Понятно, что немножко всё помедленнее, с чуть большим количеством брака, но в целом он всё продемонстрировал – и атаку, и защиту, и смену ритма, и рваный теннис.

Многое из того, что он делал и за счёт чего держался все эти 20 лет в профессиональном теннисе, он продемонстрировал в сжатом виде в этих двух матчах. Поэтому если молодые хотят учиться играть в теннис, а не просто сильно перебивать мяч на ту сторону, то им есть что посмотреть в этих матчах, которые он здесь сыграл», — передаёт слова Собкина корреспондент «Чемпионата» Даниила Сальникова.