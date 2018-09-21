Текстовая онлайн-трансляция матча Джумхур — Вавринка в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 сентября, состоится четвертьфинальный матч турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют действующий чемпион босниец Дамир Джумхур, посеянный под шестым номером, и представитель Швейцарии Стэн Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Соперники встречались в 2017 году на турнире в Дубае. Победу в том матче одержал Дамир со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джумхур — Вавринка на St. Petersburg Open.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит либо с канадцем Денисом Шаповаловым (7), либо со словаком Мартином Клижаном.



Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.

Не шпилем единым. Вавринка гуляет по Питеру, а Рублёв натирает атлантов Турнир в Петербурге в разгаре, но теннисисты находят время сходить и в модный магазин, и в Эрмитаж, и полюбоваться шпилем Петропавловки.