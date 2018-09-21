Каприати стала послом Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

Трёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Дженнифер Каприати стала послом Итогового чемпионате WTA 2018 года, который пройдёт в Сингапуре в октябре 2018 года, сообщает официальный сайт тура.

В число послов этих соревнований, в частности, входят Билли Джин Кинг, Мартина Навратилова, Ким Клейстерс, Крис Эверт, Линдсей Дэвенпорт и Моника Селеш.

«Итоговый чемпионат WTA — это очень престижный турнир. Для любого игрока попадание на эти соревнования — большое достижение. Я очень рада, что буду послом последнего розыгрыша турнира в Сингапуре. Я была в этом городе в начале своей карьеры и помню, что это прекрасное место. Я буду очень рада приехать в Сингапур в октябре», — сказала Каприати.