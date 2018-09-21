Осака обыграла Стрыцову в четвертьфинале турнира в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, вышла в полуфинал турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.



Наоми, получившая третий номер посева, 6 раз подала навылет и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Барборы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Токио Осака поспорит с победительницей поединка Камила Джорджи (Италия) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC).



Турнир с призовым фондом $1 млн завершится 23 сентября. Действующая чемпионка датчанка Каролина Возняцки проиграла во втором круге Джорджи.

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