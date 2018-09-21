Осака: играть идеально в каждом матче практически невозможно

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Токио (Япония). В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 6:4.

«Эта была наша третья встреча со Стрыцовой, и каждый раз мне приходилось нелегко. Думаю, в концовке я играла хорошо, это и помогло победить.

Играть идеально в каждом матче практически невозможно. Я чувствую, что смогла адаптироваться по ходу встречи. Я понимала, что демонстрирую не лучший теннис, но нашла нужный подход и победила. Я никогда не знаю, почему некоторые вещи в игре перестают получаться, но моя работа заключается в том, чтобы в каждой ситуации находить лучшее решение", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований в Токио Осака поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.

«Я никогда не встречалась с ней раньше, но видела матчи с её участием. Я знаю, что противостоять ей нелегко. Она преподнесла немало сенсаций, и я понимаю, что матч будет трудным. В любом случае я с нетерпением жду полуфинала», — сказала японка.