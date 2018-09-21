Победы Кар. Плишковой, Векич, Осаки и Джорджи — в обзоре игр турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв американку Элисон Риске, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4). В третьем сете уроженка Лоуни отыграла два матчбола.

Хорватка Донна Векич победила француженку Каролин Гарсию (2) со счётом 6:3, 6:4.

Японка Наоми Осака (3), ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, вышла в полуфинал, обыграв чешку Барбору Стрыцову (8) со счётом 6:3, 6:4.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WC) снялась по ходу первого сета матча с представительницей Италии Камилой Джорджи при счёте 3:5 из-за проблем с желудком.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».