Донской и Хачанов не смогли пробиться в полуфинал турнира в Петербурге

Российские теннисисты Евгений Донской и Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге потерпели поражение от интернационального дуэта Максим Мирный (Республика Беларусь)/Филипп Освальд (Австрия) – 6:7 (2:7), 6:7 (1:7).

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Донской и Хачанов сделали 5 эйсов, взяли 1 брейк-пойнт и избежали двойных ошибок. Их оппоненты дважды подавали навылет, реализовали 1 брейк-пойнт и допустили 3 двойные ошибки.

Соперниками Мирного и Освальда по полуфиналу станут итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини. Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 1,1 млн. Ранее первыми финалистами турнира в парном разряде стали чех Роман Йебава и голландец Матве Мидделкоп.