Тим: наступит время, когда мы сместим Федерера, Надаля и Джоковича

8-я ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Тим в четвертьфинале нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву (6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

«Медведев стал сильнее. Мы встречались на корте, когда ему было 14 лет. Он здорово действует на крытом корте и «харде». Многое зависело от отскока. Мне немного повезло на тай-брейке. Доволен, что победил сильного соперника.

Как отношусь к такому корту? Мне нравится, я был не против сыграть под крышей, под защитой от солнца и ветра. К тому же на таком покрытии я могу больше «резать». Считаю, этот корт является универсальным: не слишком быстрым и не слишком медленным.

Удастся ли нам сместить Федерера, Джоковича и Надаля? Конечно, наступит время, когда мы станем лидерами. Но нужно понимать, что мы говорим о сильнейших игроках всех времён. Победить их и сместить с первых мест очень сложно, для этого нужно время. Считаю, я на правильном пути», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.