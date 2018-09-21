Тим: сегодня мне повезло больше, чем Медведеву

Австрийский теннисист Доминик Тим после победы в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге над россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 3:6, 7:6 (7:2) поделился эмоциями.

«Прошу прощения у питерской публики, что обыграл российского игрока. С самого начала и до конца матч был увлекательным. В третьем сете завязалась борьба, после того как я не смог нарастить преимущество, сделав брейк. А на тай-брейке многое решает удача, сегодня мне повезло больше.

С Роберто Баутистой-Агутом мы три раза играла в 2015 году, и все три раза он оказывался сильнее, поэтому завтра мне надо будет придумать что-то новое», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале турнира Тим сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который ранее обыграл другого россиянина, Михаила Южного. Для Южного этот матч стал последним в карьере.