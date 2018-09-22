Чеккинато: Джокович – лучший теннисист мира, горжусь, что победил его на «РГ

Итальянский теннисист Марко Чеккинато прокомментировал последние успехи серба Новака Джоковича. Чеккинато является последним игроком, кому удалось нанести поражение Джоковичу на турнирах «Большого шлема». Итальянец победил в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в июне. Затем Джокович выиграл «Уимблдон» и US Open.
«Когда я смотрю на последующие результаты Новака, начинаю ещё больше гордиться своей победой в Париже. Сейчас он является настоящей первой ракеткой мира! Лучшим игроком. И понимание того, что я сумел обыграть его, придаёт мне сил во время матчей и тренировок. Его уровень был очень высоким во время нашей игры.
Я слышал, что ему понадобилось «перезагрузиться». Его поведение тронуло меня. Вместо того, чтобы сказать, что он сыграл плохо, Джокович похвалил меня. Он признал, что я был лучше.
Зато после этого он превратился в настоящую машину! Джокович – пример для подражания», — цитирует Чеккинато Agi.