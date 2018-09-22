Халеп: если у тебя нет победы на «Шлеме», ты ненастоящий «номер один»

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала успешные выступления в последние годы.



«На протяжении долгих лет моей мечтой было стать первой ракеткой мира. Реализовав её, я получила дополнительную мотивацию к достижению следующей цели – победы на турнире «Большого шлема». Если у тебя нет победы на «Шлеме», ты ненастоящий «номер один».



Теперь чувствую себя более расслабленно. Стараюсь держаться на высоком уровне и выигрывать каждый матч, который провожу. В отсутствие давления я просто наслаждаюсь игрой», – цитирует Халеп The Straits Times.

В текущем сезоне 26-летняя румынка провела 55 матчей, из которых выиграла 46. В её активе три завоёванных трофея, в том числе и первый мэйджор в карьере – Симона выиграла Открытый чемпионат Франции.