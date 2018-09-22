Звонарёва на старте турнира в Ташкенте сыграет с Зиданшек, Блинкова — с Якупович

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира Tashkent Open, который состоится в столице Узбекистана с 24 по 29 сентября.

Первым номером посева стала румынка Ирина-Камелия Бегу. На старте соревнований она встретится с украинкой Катериной Козловой. Второй ракетке турнира представительнице Беларуси Вере Лапко досталась в соперницы Бояна Йовановски из Сербии.

В первом круге россиянка Евгения Родина сразится с Магдаленой Фрех (Польша), Анна Блинкова — с Далилой Якупович (Словения), Наталья Вихлянцева — с Татьяной Марией (Германия), Анна Калинская — с Ольгой Данилович (Сербия), Маргарита Гаспарян — с Сабиной Шариповой (Узбекистан), Вера Звонарёва — с Тамарой Зиданшек (Словения), а Екатерина Александрова сыграет с одной из победительниц квалификации.

Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет $ 250 тыс.