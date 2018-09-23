Победа Бертенс над Томлянович — в видеообзоре финальной игры турнира в Сеуле

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, в финальном матче в трёх сетах взяла верх над Айлой Томлянович из Австралии — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

В личных встречах счёт стал 2-0 в пользу 12-й ракетки мира. Ранее теннисистки играли друг с другом на «Ролан Гаррос» в 2017 году, где победу одержала 26-летняя уроженка Ватерингена.

Бертенс, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, выиграла третий титул в сезоне и седьмой — в карьере.



В прошлом году чемпионкой соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. стала Елена Остапенко из Латвии. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла россиянке Екатерине Александровой.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».