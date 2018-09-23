Вавринка: нравится турнир в Петербурге, надеюсь, смогу вернуться в 2019 году

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге от словака Мартина Клижана (6:4, 3:6, 5:7) поделился мнением о своих результатах в нынешнем сезоне и выразил надежду, что сыграет в Петербурге и в следующем году.

«Пока мне ещё рано подводить итоги сезона, он пока не закончился. Мне предстоит сыграть несколько турниров, нужно заставлять себя упорно тренироваться и подталкивать себя к тому, чтобы побеждать как можно больше противников. А там посмотрим, я только оправился от травмы.

Пока не готов сказать, сыграю ли в Петербурге в следующем году. Надеюсь, что смогу вернуться в Петербург. Я уже говорил, что мне нравится этот турнир. Мне нравится, как он организован. Организаторы окружают игроков заботой. Игрокам здесь комфортно играть. Но я пока хочу сосредоточиться на остатках этого сезона, хочу вернуться как можно быстрее на хорошие позиции в рейтинге. А там посмотрим», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.