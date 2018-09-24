А. Зверев принёс сборной Европы победу над командой мира в Кубке Лэйвера

Сборная Европы одержала победу над командой мира во втором розыгрыше Кубка Лэйвера, который состоялся в Чикаго (США). Немецкий теннисист Александр Зверев оказался сильнее представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:7 (3:7), 7:5, [10:7] и довёл общий счёт в противостоянии до 13-8 в пользу европейцев.

Александр 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и ни одного брейка.

Матч между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Ником Кирьосом не состоялся, так как сборная Европы одержала досрочную победу.

В составе сборной Европы на Кубке Лэйвера—2018 на корт выходили Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Давид Гоффен, Роджер Федерер, Новак Джокович и Александр Зверев.

В 2017 году сборная Европы победила команду мира со счётом 15-9.