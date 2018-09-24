Котов опустился на 49-ю строчку в чемпионской гонке U21

Россиянин Павел Котов опустился на 49-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 24 сентября

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4365.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1827.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1270.

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1115.

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1020.

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 748.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 695.

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 494.

10 (10). Уго Умбер (Франция) — 467...

36 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 137...

49 (46). Павел Котов (Россия) — 92.