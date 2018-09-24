Директор турнира в Ухане прокомментировал новость о болезни Осаки

Директор турнира в Ухане Фабрис Шуке прокомментировал решение японки Наоми Осаки сняться с соревнований из-за болезни. Действующая чемпионка US Open выразила надежду на то, что ей удастся сыграть в Ухане в следующем году.



«Мне очень жаль, но я вынуждена сняться с турнира в Ухане. С нетерпением буду ждать возможности сыграть там в следующем году», — сказала Осака.



«Наоми провела несколько великолепных недель, и нам очень жаль, что она не сможет сыграть в Ухане. Конечно, мы желаем ей скорейшего выздоровления. К счастью, у нас невероятный состав участниц, включая девять чемпионок турниров „Большого шлема“. Болельщики смогут увидеть игру многих теннисисток мирового класса», — цитирует Шуке официальный сайт тура.

Осака из-за болезни снялась с турнира в Ухане