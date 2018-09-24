Кис и Голубич вышли во 2-й круг в Ухане, соперницей Касаткиной будет Сиюй Ван

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла во второй круг турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Мэдисон 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Кис поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под третьим номером.

Ухань. Женщины. Первый круг

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — 6:3, 5:7, 6:4.

Сиюй Ван (Китай, Q) — Бернарда Пера (США, WC) — 6:4, 6:3.

Сиюй Ван стала соперницей россиянки Дарьи Касаткиной (13).