Вихлянцева взяла всего три гейма в матче с Марией на старте турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан). На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Германии Татьяне Марии, посеянной под пятым номером, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Наталья ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Мария поспорит с победительницей поединка Сабина Шарипова (Узбекистан) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.