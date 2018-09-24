Джокович: Кубок Лэйвера – уникальный турнир, надеюсь, мы ещё соберёмся вместе

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы сборной Европы над сборной Мира в Кубке Лэйвера (13:8). Джокович провёл на турнире два матча. Сперва серб в паре с Роджером Федерером уступил Кевину Андерсону и Джеку Соку, а затем потерпел поражение от Андерсона в одиночном разряде.

«Это уникальный турнир. Невероятно, когда тебя поддерживают Бьорн Борг, Роджер Федерер и другие ребята. В то же время ты видишь Джона Макинроя на скамейке соперников! Уникальная ситуация.

У меня было много всего в теннисе. Мне очень повезло, что я нахожусь в спорте столько лет. Но могу сказать, что приятные беседы с Роджером о семье, жизни, футболе, шутки с другими ребятами, танцы вместе с Григором Димитровым, песни Кайла Эдмунда – это очень весело.

Я правда надеюсь, что у нас ещё будет возможность собраться вместе вновь», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.