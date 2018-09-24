Маррей: пожалуй, в физическом плане я готов на 85-90%

Британец Энди Маррей оценил своё состояние перед стартом на турнире в Шэньчжэне (Китай). В последний раз уроженец Глазго принимал участие в этих соревнованиях в 2014 году.

«Прошло немало времени после моей операции, но ситуация похожа на ту, что была в 2014 году. Перед турниром в Шэньчжэне я сыграл больше, чем четыре года назад, но в некотором смысле ситуация аналогичная, так как я пока не вернулся к желаемому уровню. Тем не менее я прибавляю с каждой неделей. Надеюсь, смогу продемонстрировать хороший теннис и пройти как можно дальше.

Пожалуй, в физическом плане я готов на 85-90 %. Мне нужны матчи и турниры, а также больше времени на тренировках. В этом году я много тренировался, провёл пару турниров, а затем остановился. Мне нужен был отдых и реабилитация. После US Open я две недели вообще не выполнял удары по мячу. Я много работал над физической формой.

Вместе со своей командой я решил, что мне нужен долгий период тренировок и набора формы, чтобы подойти к следующему сезону в лучшем состоянии и быть готовым к крупнейшим турнирам", — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Энди досрочно завершит сезон после турнира в Пекине. 31-летний теннисист долгое время восстанавливался от травмы тазобедренного сустава и провёл в этом сезоне всего девять матчей, в пяти из которых одержал победу.