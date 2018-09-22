Маррей досрочно завершит сезон после турниров в Шэньчжэне и Пекине

Двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей принял решение досрочно завершить выступления в текущем сезоне.



«С нетерпением жду возможности сыграть в Шэньчжэне и Пекине. После этого досрочно завершу сезон. Такое решение принято ради полноценной подготовки к следующему сезону. Хочу подойти к Australian Open–2019 в наилучшей форме», – цитирует Маррея Sky Sports.



31-летний теннисист долгое время восстанавливался от травмы тазобедренного сустава и провёл в текущем сезоне девять матчей, в пяти из которых добыл победу. В данный момент Энди занимает 308-е место в рейтинге АТР.



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